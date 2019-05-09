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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بطوخ

الخميس، 09 مايو 2019 11:57 ص
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بطوخ تصنيع السلاح -ارشيفية
القليوبيه-نيفين طه
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمدينة طوخ، لبيعها لتجار المخدرات والخارجين عن القانون، يديرها عاطل حيث عثر على 4 أسلحة نارية وكميات كبيرة من الطلقات الحية والفارغة تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.
 
وكانت المعلومات السرية قد وصلت للمقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، تفيد بقيام المتهم بتحويل منزلة لورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وجرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير المباحث وقادة اللواء يحى راضي رئيس مباحث المديرية، وأكدت التحريات صحة المعلومات .
 
داهمت قوة من رجال الشرطة  وكر المتهم والقى القبض عليه وتبين انه يدعى رمضان . ع . ع 52 سنه عاطل وعثر علي عدد ( 4 ) سلاح نارى فرد خرطوش محلي الصنع عدد ( 4 ) طلقة من ذات العيار وأدوات التصنيع عبارة صاروخ تقطيع و2  إسطوانة و2 مفك و6 بنسه كهرباء و5 ماسورة سلاح ناري و3 أبرة ضرب نار و3 طارق و2 حربي لتنظيف السلاح و2 فرشاه لتنظيف السلاح و3 أزميل  تحرر عن ذلك المحضر 10990 لسنة 2019 م جنح مركز طوخ.
 

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