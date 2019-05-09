ضبط مصنع لتعبئة زيت الزيتون غير صالح للاستهلاك الآدمى فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية، أسفرت عن ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص لتعبئة زيت الزيتون لاتهامه بالغش التجارى، وضبط بحوزته 2 طن و398 كيلو من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة، وأسفرت حملة أمنية عن ضبط 52 متهما بحوزتهم 2480 جرام حشيش، و913 قرصا مخدرا، و225 جرام هيروين، و420 جرام من مخدر الاستروكس، و910 جرام بانجو.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.