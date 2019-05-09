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ضبط كميات من اللحوم غير صالحة بالفيوم

الخميس، 09 مايو 2019 12:50 م
ضبط كميات من اللحوم غير صالحة بالفيوم لحوم -ارشيفيه
الفيوم – رباب الجالي
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شنت مديرية الطب البيطرى بالفيوم عدد من الفعاليات المتنوعة بمختلف الإدارات البيطرية وشن حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة بجانب حملات التحصين وحملات إعدام الكلاب الضالة.
 
 
و قامت إدارة المجازر والصحة العامة بضبط 400كجم مخلفات دهون و259 كجم أحشاء غير صالحة للإستهلاك الآدمى وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات بالإضافة إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التى بلغت 741 رأس ومذبوحات الدواجن التى بلغت 13980 طائر .
 
 
وتقوم الإدارة العامة للمجازر بالمرور الدورى على المطاعم والسوبر ماركت والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم المدعمة التى يتم عرضها بمنافذ بيع اللحوم والكشف على العربات المتنقلة لبيع اللحوم ومنتجاتها، كما قام مسئولو مكافحة الكلاب الضاله باعدام 100 كلباً ضالاً .
 
 
وقامت إدارة الرعاية والعلاج بالكشف على 2658 حيوان وعلاج 17حيوانات منزلية، بالإضافة لعمل الإختبارات الدورية لمرض البروسيلا لعدد 148 حيوان واختبارات الدرن لعدد 80 حيوان من خلال إدارة الأمراض المشتركة.
 
 
كما قامت إدارة الخدمات بعمل إجراءات التأمين لعدد 59 حيوان وتسجيل وترقيم 287 حيوان واستخراج 1055 بطاقة، وقامت إدارة الدواجن بعلاج 35802 طائر وعمل 2 معاينة واستخراج 4 تصريح بيع وتحصين 64500 طائر بإجمالى 129 زجاجة لقاح سعة 250 سم .
 
 
وقامت إدارة الإرشاد بعمل 15 ندوة إرشادية عن الجلد العقدى لتوعية المواطنين بأهمية الإستجابة للتحصين والترقيم والتسجيل للحيوان، وعمل ندوة إرشادية بمجلس مدينة الفيوم ويتم التعامل مع رؤساء الوحدات المحلية لعمل المزيد من الندوات عن طرق مقاومة انتشار المرض والتخلص من مسبباته .
 
 
 

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