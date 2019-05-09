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ضبط طن لحوم فاسدة قبل طرحها بالأسواق فى الإسكندرية

الخميس، 09 مايو 2019 03:17 م
ضبط طن لحوم فاسدة قبل طرحها بالأسواق فى الإسكندرية لحوم فاسدة -ارشيفيه
الإسكندرية – أسماء على بدر
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ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، طن و50 كيلو جرام لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة تبريد دون ترخيص بمنطقة العامرية.
 
وردت معلومات لضباط المباحث تفيد قيام مالك ثلاجة دون ترخيص لتجارة وحفظ المواد الغذائية بمنطقة العامرية، بتجميع وحيازة كميات من اللحوم الفاسدة ومصنعاتها.
 
استهدفت حملة الثلاجة المشار إليها، وعثر على طن و50 كيلو حرام "لحوم مجمدة، كبدة، سجق"، معبأة داخل عبوات غير مدون عليها بيانات تفيد تواريخ الصلاحية أو الإنتاج تمهيداً لطرحها بالأسواق.
 
وأفاد تقرير لجنة مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بعدم صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى، وتحرر محضر بقسم شرطة أول العامرية، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

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