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صور.. فى عيد النصر.. استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين

الخميس، 09 مايو 2019 10:48 ص
صور.. فى عيد النصر.. استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين احتفالات عيد النصر فى روسيا
كتبت شيماء بهجت ـ وكالات الأنباء
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تحتفل روسيا اليوم الخميس بالذكرى الـ74 للنصر على ألمانيا، وبدأ الاستعراض العسكرى بالساحة الحمراء قرب الكرملين والذى يحتل مكانة خاصة بين الفعاليات الاحتفالية التى تقام بهذه المناسبة.

استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (1)

وهذا العام يشارك فى الاستعراض العسكرى أكثر من 13600 من أفراد القوات المسلحة الروسية، إضافة إلى أحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.

استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (2)
 
ومن بين حاضرى الاستعراض الرئيس فلاديمير بوتين وأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين بمن فيهم وزير الدفاع سيرجى شويجو، إضافة إلى محاربين قدامى قاتلوا فى معارك الحرب الوطنية العظمى.
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (3)
 
وستستمر الفعاليات الاحتفالية بعد الاستعراض العسكرى، وسيضع الرئيس بوتين إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول فى حديقة ألكسندروفسكى بجانب سور الكرملين.

وفى الثالثة بعد الظهر بتوقيت موسكو ستنطلق فى المدينة مسيرة "الفوج الخالد"، التى سيشارك فيها الرئيس بوتين، وهى مسيرة تنظم منذ عدة سنوات فى روسيا وخارجها إحياء لذكرى العسكريين الذين ضحوا بأرواحهم فى الحرب العالمية الثانية.

استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (4)

وفى الساعة السابعة مساء ستقف روسيا دقيقة صمت تخليدا لذكرى "ضحايا الحرب".

 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (5)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (6)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (7)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (8)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (9)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (10)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (11)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (12)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (13)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (14)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (15)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (16)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (17)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (18)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (19)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (20)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (21)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (22)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (23)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (24)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (25)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (26)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (27)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (28)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (29)
 
استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين (30)

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عيد النصر

عيد النصر فى روسيا

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احتفالات عيد النصر بروسيا

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