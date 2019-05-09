صور.. فى عيد النصر.. استعراض عسكرى فى الساحة الحمراء بروسيا بحضور بوتين

كتبت شيماء بهجت ـ وكالات الأنباء

تحتفل روسيا اليوم الخميس بالذكرى الـ74 للنصر على ألمانيا، وبدأ الاستعراض العسكرى بالساحة الحمراء قرب الكرملين والذى يحتل مكانة خاصة بين الفعاليات الاحتفالية التى تقام بهذه المناسبة.

وهذا العام يشارك فى الاستعراض العسكرى أكثر من 13600 من أفراد القوات المسلحة الروسية، إضافة إلى أحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.





ومن بين حاضرى الاستعراض الرئيس فلاديمير بوتين وأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين بمن فيهم وزير الدفاع سيرجى شويجو، إضافة إلى محاربين قدامى قاتلوا فى معارك الحرب الوطنية العظمى.





وستستمر الفعاليات الاحتفالية بعد الاستعراض العسكرى، وسيضع الرئيس بوتين إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول فى حديقة ألكسندروفسكى بجانب سور الكرملين.

وفى الثالثة بعد الظهر بتوقيت موسكو ستنطلق فى المدينة مسيرة "الفوج الخالد"، التى سيشارك فيها الرئيس بوتين، وهى مسيرة تنظم منذ عدة سنوات فى روسيا وخارجها إحياء لذكرى العسكريين الذين ضحوا بأرواحهم فى الحرب العالمية الثانية.

وفى الساعة السابعة مساء ستقف روسيا دقيقة صمت تخليدا لذكرى "ضحايا الحرب".