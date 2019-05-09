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صور.. بدء عملية فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت فى انتخابات جنوب أفريقيا

الخميس، 09 مايو 2019 01:07 ص
صور.. بدء عملية فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت فى انتخابات جنوب أفريقيا
وكالات
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بدأت عمليات فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، بعد انتهاء عملية التصويت.

كان الناخبون فى دولة جنوب أفريقيا قد توافدوا، أمس الأربعاء، إلى مراكز الاقتراع التى فتحت أبوابها أمامهم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى تشهدها البلاد، وسط توقعات بفوز حزب المؤتمر الوطنى الحاكم.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن الرئيس الحالى سيريل رامافوسا قد تعهد قبيل الانتخابات بتوفير المزيد من الوظائف وتحقيق المزيد من التقدم الاقتصادى بالإضافة إلى خفض نسبة البطالة البالغة 27 بالمائة والاستمرار فى الحرب ضد الفساد.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين لهم حق التصويت فى هذه الانتخابات قرابة 26.8 مليون ناخب.

يشار إلى أن حزب المؤتمر الوطنى قد فاز فى جميع الانتخابات السابقة، لكن انتخابات اليوم ستكون بمثابة اختبار لمعرفة ما إذا كانت شعبيته قد تراجعت أم لا، كما أن النتيجة ستكشف عما إذا كان زعيمه الرئيس الحالى سيريل رامافوسا سيتمكن من وقف الاستياء المتنامى بين الناخبين - حسب الشبكة - .

 
أثناء عملية الفرز (2)
أثناء عملية الفرز
أثناء عملية الفرز
أثناء عملية الفرز
الاستعداد لفرز الأصوات
الاستعداد لفرز الأصوات
الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى جنوب أفريقيا
الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى جنوب أفريقيا
بدء عملية فرز الأصوات
بدء عملية فرز الأصوات
تسجيل الصناديق قبل الفرز
تسجيل الصناديق قبل الفرز
عملية الفرز
عملية الفرز
عملية فرز الأصوات
عملية فرز الأصوات
فتح أحد صناديق الاقتراع
فتح أحد صناديق الاقتراع
فرز الأصوات فى جنوب أفريقيا (1)
فرز الأصوات فى جنوب أفريقيا
فرز الأصوات
فرز الأصوات
مسئولى اللجان يقومون بفرز الأصوات
مسئولى اللجان يقومون بفرز الأصوات
نقل صناديق الاقتراع تمهيدا للفرز
نقل صناديق الاقتراع تمهيدا للفرز

 


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الانتخابات بجنوب أفريقيا

الانتخابات البرلمانية بجنوب أفريقيا

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