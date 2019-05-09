صور.. أهالى قرى الشرقية يطالبون بنقل الأسواق خارج المدن

الشرقية - حمدى عبد العظيم

رغم أن الأسواق تلبى احتياجات المواطنين وتساعدهم على توفير احتياجاتهم الغذائية، إلا أنها تعطل بشكل فعلى الحركة المرورية وتغلق الطرق المؤدية إلى المراكز والتى تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى.

وطالب عدد من أهالى محافظة الشرقية بتفعيل القرار الحكومى بنقل الأسواق التى تؤثر سلبا على حياة المواطنين وتنفيذه على أسواق يوم الأحد بأبو الشقوق والاثنين بمدينة كفر صقر والأربعاء بمدينة أبو كبير والسبت بمدينة ههيا.

بداية يقول أحمد عبد الحميد التهامى من قرية أبو الشقوق مركز كفر صقر أن السوق الذى يقام يوم الأحد من كل أسبوع يعطل الحركة المرورية تماما، خاصة وأن قرية أبو الشقوق تقع على الطريق الرئيسى المؤدى من مركز كفر صقر إلى مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية والسوق يؤدى إلى توقف الحركة المرورية منذ الساعات الأولى ويمتد حتى بعد عصر يوم الأحد من كل أسبوع بسبب انتشار الباعة على جانبى الطريق العمومى.

وأضافت فتحية حسن يوسف من أهالى قرية أبو الشقوق، أن الباعة يضعون بضاعتهم فى شوارع القرية الرئيسية ويملأ الزحام والتكدس الشوارع، لدرجة أنها لا تستطيع الخروج من منزلها أو حتى فتح باب المنزل ناهيك عن وجود أعداد كبيرة من السيارات تقوم بنقل المواشى من السوق بعد إتمام عملية البيع والشراء، وهذا يملأ الشوارع بروث الحيوانات ناهيك عن الأصوات التى تصدر من المواشى توقظنا نحن وأبنائنا وأطفالنا.

وأضاف أحمد عبد الحليم من أهالى قرية كفر غنام أن الطريق المؤدى إليهم يتم إغلاقه عن طريق البائعين الذين يضعون بضاعتهم وسط الطريق المؤدى إليهم.

وأضاف صلاح حسن من أهالى مركز كفر صقر أن الأهالى تقدموا بعدد من الشكاوى لجميع المسؤولين بداية من رئيس الوحدة المحلية بأبو الشقوق ورئيس مركز ومدينة كفر صقر محافظ الشرقية ورئيس مجلس الوزراء بنقل السوق إلى مكان آخر لا يؤثر على الطرق وعلى المواطنين الذين يعانون الأمرين يوم الأحد من كل أسبوع.

وأضاف محمد الشرقاوى من أبناء مدينة كفر صقر أن سوق الاثنين من كل أسبوع يعد أزمة أسبوعية بسبب إغلاق الطريق الوحيد الذى يربط مركز أبو كبير بمركز كفر صقر محافظة الشرقية بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتبدأ الأزمة منذ الساعات الأولى من صباح كل اثنين من كل أسبوع.

وأضاف أحمد أبو الحاج من أهالى مركز أبوكبير أن سوق الأربعاء من كل أسبوع يغلق كل الطرق المؤدية إلى محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى ومن الناحية الأخرى يغلق الطريق المؤدى إلى مركز فاقوس المؤدى إلى محافظ القناة بورسعيد والإسماعيلية والسويس ويربط كفر صقر بمحافظة الدقهلية.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه سيشكل لجنة لدراسة الموضوع على الطبيعة لتفعيل قرار رئيس الوزراء والتنسيق مع رؤساء المراكز المعنية وإدارة المرور لمنع تأثير الاسواق على الطرق الرئيسية.