صرصور "ليبرالى" يتسلق كتف الرئيس الفلبينى خلال كلمته أمام تجمع انتخابى

مانيلا (رويترز)

لم يظهر أى انزعاج على رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتى عندما تسلق صرصور بحجم الإصبع كتفه سريعا بينما كان يتحدث أمام جمع انتخابى.

وأظهر مقطع فيديو الصرصور وهو يصعد إلى كتف دوتيرتى الأيسر خلال التجمع الذى نُظم مساء أمس الأربعاء، فى إقليم بوهول بوسط البلاد ليصادق على مرشحى مجلس الشيوخ.

وسارعت مساعدة للرئيس لإبعاد الصرصور عن كتفه إلا أنه نزل إلى مقدمة قميصه. وعندما تنبه دوتيرتى (74 عاما) إلى وجود الصرصور بحركة مساعدته المضطربة، أزاحه بعيدا.

بعد ذلك ضرب الأرض بقدمه ومزح قائلا إن الحزب الليبرالى المعارض ربما هو الذى أطلق الصرصور.

وقال مفجرا ضحكات الحاضرين "إنه ليبرالى! بكل تأكيد".

وأكمل دوتيرتى بعدها بقية خطابه الذى استمر ساعتين.