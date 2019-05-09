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شاهد.. "مباشر قطر" تكشف مخطط تميم فى اتهام السعودية بتسييس الحج خدمة لإيران

الخميس، 09 مايو 2019 12:00 ص
شاهد.. "مباشر قطر" تكشف مخطط تميم فى اتهام السعودية بتسييس الحج خدمة لإيران تميم بن حمد أمير الإرهاب
كتب أيمن رمضان
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كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، عن مخطط تميم بن حمد مع ملالى إيران فى تشويه صورة المملكة العربية السعودية، فى المشاعر المقدسة من أجل نزع الإدارة المنفردة للسعودية فى إدارة مناسك الحج.
 

وأوضح تقرير قناة المعارضة القطرية، أن تميم يعمد كل عام فى اتهام السعودية بتسييس الحج، فى الوقت الذى تستمر فيه منابره الإعلامية المشبوهة، وعلى رأسهم قناة الجزيرة فى ترويج الأكاذيب والشائعات القائلة بأن هناك تضييقًا على القطريين الراغبين فى أداء فريضة الحج.

 

وأكد التقرير، أن النظام القطرى يستخدم بعض اتباعه عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة فى ترويج هذه الأكاذيب من أجل التحريض ضد أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، وتابع: "هذا المخطط يهدف إلى النيل من شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، ولكن هذا المخطط تفشله قرارات السعودية الرامية إلى تسهيل إجراءات الحج".


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