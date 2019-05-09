شاهد.. كيف استخدمت قطر "عائض القرنى" لتدبير المكائد ضد الدول العربية؟

كتب أحمد عرفة

كشف تقرير لقناة "مباشر قطر"، كيف استخدمت قطر، الداعية السعودى عائض القرنى، خلال الأعوام الماضية لتنفيذ المكائد ضد الدول العربية.

وقال تقرير "مباشر قطر"، إنه يومًا تلو الآخر تتكشف مكائد النظام القطري تجاه الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، حيث حاول تنظيم الحمدين مرارًا وتكرارًا إشعال الأوضاع الداخلية في المملكة، عبر محاولة اغتيال العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز تارة، ومحاولات استغلال بعض الخلافات التي حدثت بين شخصيات سعودية بارزة والمملكة تارة أخرى.

وأضاف التقرير، أن الداعية السعودي عائض القرني واحد من هؤلاء الأشخاص الذين حاول النظام القطري استخدامه كورقة ضغط ضد المملكة العربية السعودية من أجل تشويه صورة المملكة، وإلصاق تهمة أحداث 11 سبتمبر بها، في مُخطط مشبوه كان يهدف إلى استخدام تصريحات القرني ضد المملكة، وتأليب الرأي العام الدولي عليها.



وتابع تقرير "مباشر قطر": بالفعل أجرى النظام القطري حديثًا مع القرني على قناة الجزيرة كتعقيب على أحداث 11 سبتمبر، وكان من المتوقع أن يهاجم عائض القرني المملكة ويتهمها بالتورط في تنفيذ هذه التفجيرات، لكن القرني خالف كل هذه التوقعات تمامًا، ودافع عن المملكة، مؤكدًا أنها من أولى الدول التي اكتوت بنيران الإرهاب، فكيف تكون شريكة في صناعته؟

واستطرد تقرير "مباشر قطر": هنا انقلبت الأمور رأسًا على عقب، وفشلت محاولات النظام القطري في استخدام تصريحات القرني ضد المملكة، ليكشف الداعية عائض القرني مؤخرًا، خلال لقاء تلفزيوني، عن أن النظام القطري وعده في تلك الفترة بتقديم دعم مالي وإغراءات مادية كثيرة مقابل مهاجمة المملكة، لكن القرني رفض هذه العروض جميعًا، وقطع علاقاته مع نظام الدوحة