شاهد فى دقيقة.. لماذا قتل الأب والأم أطفالهم فى مذبحة المرج؟

كتب أحمد حسنى

مذبحة مروعة شهدتها مدينة المرج، بعد أن أقدم زوجين على قتل أطفالهما بتحريض من الزوجة الثانية.

" اليوم السابع" يوضح قصة الجريمة التى أفزعت سكان الحى الشعبى بداية من ارتكاب الجريمة مروراً بالقبض على المتهمين، نهاية باعتراف المتهمين بالجريمة والاستعداد لإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

وكانت البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغاً من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمان، يفيد بقيام الزوج بإجبار زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تمكن قوات الأمن من القبض على المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

1-المتهم تزوج سيدة تكبره بـ 20 عاما طمعا فى أموالها

2-الزوجة تكتشف أنها غير قادرة على الإنجاب

3-الزوج يقع فى حب فتاة شابة ويتزوجها أملا فى الإنجاب

4-الزوجة الثانية (الشابة) تنجب طفلتين "ملك وجنا"

5- المتهم يقنع زوجته الثانية بقتل أطفالها مقابل استمرار الحياة معا إرضاء لزوجته الأولى

6-الزوجة تقتل أطفالها نهار شهر رمضان

7-المتهم يتخلص من الأطفال فى "الرشاح"

8- الزوج وزوجته الأولى يقيمان حفلة تعذيب للزوجة الثانية أدت لفقدان نظرها

9- صاحبة العقار تبلغ أجهزة الأمن التى أعدت الكمائن للقبض على المتهمين

10- المتهمون يعترفون بجريمتهم أمام محكمة الجنح والنيابة تقرر إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة فور وصول تقرير الطب الطب الشرعى