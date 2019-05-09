شاهد.. أول ظهور لسيارة "بوتين" المكشوفة فى عيد النصر بموسكو

كتب إبراهيم حسان

ظهرت سيارة "أوروس" الروسية فى أول مشاركة لها بعيد النصر على النازية، أثناء احتفال موسكو بالذكرى الـ74 للنصر على ألمانيا.

وتحتفل روسيا اليوم 9 مايو بالذكرى الـ74 للنصر على ألمانيا النازية، ويحتل الاستعراض العسكرى بالساحة الحمراء قرب الكرملين مكانة خاصة بين الفعاليات الاحتفالية التي تقام بهذه المناسبة.

وشارك الرئيس فلاديمير بوتين، فى "الفوج الخالد" بموسكو، وهو يحمل صورة والده الذى شارك فى الحرب ضد النازيين التى انتهت بانتصار الجيش السوفيتى على ألمانيا النازية.

ويحمل الحدث اسم "الفوج الخالد" منذ 2012، حيث أقيمت المسيرة فى مدينة تومسك، وفى 2013، أقيمت المسيرة فى 30 مدينة روسية.