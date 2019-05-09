سعر اليورو اليوم الخميس 9-5-2019 وتباين العملة الأوروبية بالبنوك

كتبت- هبة حسام

تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 9-5-2019، بالبنوك مسجلا فروقا من بنك لآخر، ليبلغ فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 19.08 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع، فيما بلغ فى تعاملات البنك التجارى الدولى 19.07 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع.

ووسط حالة التباين التى سيطرت على سعر اليورو الأوروبى اليوم مقابل الجنيه المصرى، مالت معظم المعاملات المصرفية على العملة الأوروبية إلى التراجع، مسجلة الأسعار الآتية، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.13 جنيه للشراء

19.28 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.08 جنيه للشراء

19.24 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

19.08 جنيه للشراء

19.24 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة

19.06 جنيه للشراء

19.36 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.07 جنيه للشراء

19.23 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.18 جنيه للشراء

19.30 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.06 جنيه للشراء

19.24 جنيه للبيع