سريلانكا تقرر إعادة فتح مدارس الكنائس بعد تفجيرات عيد الفصح

كولومبو (أ ش أ)

قررت السلطات فى سريلانكا، اليوم الخميس، إعادة فتح المدارس التى تديرها الكنائس اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد إغلاقها إثر سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق الشهر الماضى وأسفرت عن مقتل المئات.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن هذه الخطوة تأتى بعدما تم تأجيلها عدة مرات على خلفية ورود تقارير تحذر من احتمال وقوع هجمات جديدة.

وقال رئيس أساقفة كولومبو الكاردينال مالكولم رانجيث إنه تم مطالبة القساوسة بتحديد امكانية استئناف إقامة القداديس فى الكنائس وفق الحالة الأمنية، وذلك بعدما تم تعليقها منذ هجمات عيد الفصح.

وكان أكثر من 250 شخصا قد لقوا مصرعهم فى الهجمات التى أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها ونفذتها جماعة متشددة محلية موالية، فيما أعلنت الشرطة قبل أيام مقتل واعتقال جميع المتورطين فى الهجمات.