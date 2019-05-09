video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سريلانكا تقرر إعادة فتح مدارس الكنائس بعد تفجيرات عيد الفصح

الخميس، 09 مايو 2019 02:09 م
سريلانكا تقرر إعادة فتح مدارس الكنائس بعد تفجيرات عيد الفصح شرطة سريلانكا
كولومبو (أ ش أ)
إضافة تعليق

قررت السلطات فى سريلانكا، اليوم الخميس، إعادة فتح المدارس التى تديرها الكنائس اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد إغلاقها إثر سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق الشهر الماضى وأسفرت عن مقتل المئات.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن هذه الخطوة تأتى بعدما تم تأجيلها عدة مرات على خلفية ورود تقارير تحذر من احتمال وقوع هجمات جديدة.

وقال رئيس أساقفة كولومبو الكاردينال مالكولم رانجيث إنه تم مطالبة القساوسة بتحديد امكانية استئناف إقامة القداديس فى الكنائس وفق الحالة الأمنية، وذلك بعدما تم تعليقها منذ هجمات عيد الفصح.

وكان أكثر من 250 شخصا قد لقوا مصرعهم فى الهجمات التى أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها ونفذتها جماعة متشددة محلية موالية، فيما أعلنت الشرطة قبل أيام مقتل واعتقال جميع المتورطين فى الهجمات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة: اعتقال أو قتل كل المشتبه بهم في تفجيرات سريلانكا

سريلانكا تكتشف معسكرا ضخما لعناصر إرهابية شاركت فى هجمات عيد القيامة

سلطات سريلانكا تطالب المواطنين تسليم السيوف والخناجر خوفا من هجمات

رفع حظر التجوال فى سريلانكا عقب السيطرة على أعمال عنف طائفية

شرطة سريلانكا تفرض حظر تجوال على بلدة بعد اشتباكات طائفية

رئيس سريلانكا يتعهد "بالقضاء على الإرهاب" وتحقيق الاستقرار قبل الانتخابات

مدارس الكنائس

سريلانكا

تفجيرات عيد الفصح

تفجيرات سريلانكا

هجوم سريلانكا

اخبار سريلانكا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

انفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام

انفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة