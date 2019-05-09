روشتة قانونية.. لو عملت حادث بسيارتك وتسببت فى إصابة أو مقتل أحد المارة..هتعمل إيه؟

كتب أحمد عبد الهادى

فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" للقراء، نعرض روشتة قانونية للتعامل مع الكوارث التى قد نتعرض لها.

وفى السطور التالية نجيبك عن السؤال: مالذى على فعله إذا ما تسببت بسيارتى فى إصابة أو مقتل أحد المارة؟

والإجابة تشمل :

عليك نقل المصاب إلى المستشفى لعلاجه، لآن هروبك من مكان الحادث أو عدم قيامك بنقله إلى أقرب مستشفى للعلاج، سيزيد الأمور تعقيدا، أو سيعرضك لعقوبات أشد، والموضوع ليس خطيرا، وخاصة إذا كنت غير مخطئ ، كأن يكون هذا المصاب عبر الطريق فى غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، تستمع الشرطة لأقوالك.

تعرضك الشرطة على النيابة العامة،تستجوبك النيابة العامة، وتفرج عنك بضمان محل إقامتك، إلا إذا ثبت أنك كنت تقود السيارة بإهمال، وتهور أو إنك كنت سكران أو نتج عن الحادث إصابة أكثر من شخص، هنا من الممكن أن تأمر النيابة بحبسك 4 أيام على ذمة التحقيق ،تحيلك النيابة إلى محكمة الجنح بتهمة الإصابة الخطأ.