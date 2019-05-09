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رئيس جنوب السودان: ينبغى تأخير تشكيل حكومة الوحدة عاما على الأقل

الخميس، 09 مايو 2019 04:04 ص
رئيس جنوب السودان: ينبغى تأخير تشكيل حكومة الوحدة عاما على الأقل رئيس جنوب السودان سلفاكير
رويترز
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قال سلفا كير رئيس جنوب السودان يوم الأربعاء إنه ينبغى تأجيل تشكيل حكومة الوحدة عاما على الأقل وذلك على الرغم من مهلة تنتهى فى 12 مايو ومنصوص عليها فى اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية.

وأضاف كير أن الحكومة لم تتمكن من نزع سلاح القوى المختلفة فى البلاد وإيوائها وتدريبها وإدماجها منذ توقيع الاتفاق.

وقال كير في كلمة "بدلا من الشهور الستة دعونا ندعو إلى عام لأنه في الفترة من مايو إلى نوفمبر ستظل هناك أمطار ولا يمكنك الحركة بالسيارة إلى أي موقع... يمكننا تشكيل الحكومة بحلول أبريل أو مايو".

 

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