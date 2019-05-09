رئيس تحرير صدى البلد: أتوقع دورا أكبر من الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين في واقعة السبكي

قال أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، إن المنتج الفني أحمد السبكي اقتحم المكتب الخاص به بمقر الموقع واعتدى ومن معه على الزملاء، مشيرا إلى أنه حاول تهدئة السبكي بعد أن رآه منفعلا بعد اقتحامه، فطلب منه التحدث سويا في مكتبه، ولكنه انهال بالشتائم والسباب والاعتداء على الصحفيين.

وأضاف «صبري» خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن السبكي تعامل بطريقة غير لائقة، وشخصين من أعوانه اعتديا على الزميل إسلام مقلد بالضرب، مؤكدا أننا تعاملنا في واقعة اعتداء السبكي برقي وننتظر كلمة القانون.

وأشار«صبري» إلى أن كل المؤسسات الصحفية والإعلامية تضامنت مع موقع «صدى البلد»، منوها إلى أن نقابة الصحفيين لم تترك زملاءهم في صدى البلد طوال الفترة الماضية، مضيفا: "أتوقع دورا أكبر من المجلس الأعلى للإعلام يتخطى الشجب والإدانة، لأن هذا مشهدا عبثيا وفوضويا لابد من اتخاذ موقف تجاهه".

وأكد رئيس تحرير موقع صدى البلد، أن اقتحام المنتج الفني أحمد السبكي لمقر موقع «صدى البلد» بمساعدة معاونيه الذين اصطحبهم معه يذكره بمشهد سينمائي نفذه السبكي أثناء هجومه على مقر الموقع.

وطالب «صبري» المجلس الأعلى للإعلام باتخاذ قرار بمنع إذاعة أي مشهد عنف أو غير أخلاقي يحدث في المسلسلات، موضحا أن أحد هذه المشاهد تم بالفعل على الحقيقة أثناء اقتحام السبكي وأعوانه موقع «صدى البلد».

وشدد رئيس تحرير موقع صدى البلد، على أن القانون يدين كل هذه الأفعال ويعتبرها جريمة، مشيرا إلى أننا إن لم نتحرك بالقانون سنتحول إلى عصر الفتوات، مطالبا بمنع عرض مسلسلات أحمد السبكي على الشاشات ومنعه من الظهور إعلاميا واتخاذ إجراءات حاسمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين.