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رئيس الوزراء العراقي: نؤمن بالحوار والتفاهم لحل جميع المشاكل مع دول الجوار

الخميس، 09 مايو 2019 10:08 م
رئيس الوزراء العراقي: نؤمن بالحوار والتفاهم لحل جميع المشاكل مع دول الجوار رئيس وزراء العراق
بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، حرص العراق على إقامة علاقات مع محيطه العربي والإقليمي والدولي ، مشيرًا إلى إيمان بلاده بالحوار والتفاهم لحل جميع المشاكل مع دول الجوار وتغليب المشتركات على الخلافات.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بغداد، وجرى خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي وسبل استمرار التعاون في جميع المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التوتر الحالي بين واشنطن وطهران".

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله، إن العراق يحرص على إقامة علاقات تعاون مع جميع جيرانه ومحيطه العربي والإقليمي والدولي، مضيفًا أن هذه العلاقات المتوازنة أعطت للعراق مكانته التي يستحقها إلى جانب انعكاسها الإيجابي على استقرار العراق داخليًا.

وأعرب عبد المهدي، عن ضرورة السعي لدعم جهود الاستقرار في المنطقة ونزع فتيل الأزمة، وأهمية إيجاد قواعد سلوك تحكم العلاقات بين الدول وتجنب شعوبها مخاطر فقدان الأمن والاستقرار.

فيما أكد سفراء الدول الأوروبية الثلاث ارتياحهم لتطور العلاقات مع العراق وسعي دولهم لتطويرها وزيادة التعاون، مشيدون بالدور الذي يلعبه العراق وسياسته الخارجية المتوازنة في محيطه العربي والإقليمي وتحري الحكومة العراقية لمصالح شعبها وحرصها على تقوية مكانة العراق بين دول المنطقة.

وجدد السفراء، بحسب البيان، رغبة دولهم في المساهمة بإعمار العراق، داعين إلى تذليل العقبات وزيادة الفرص والاستثمارات أمام الشركات الأوروبية المتطلعة للعمل في العراق.

 

 


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