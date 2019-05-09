رئيس التمثيل التجارى: بعثات ومعارض خارجية وداخلية لزيادة التواجد فى أفريقيا

كتب – إسلام سعيد

كشف أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى لـ"اليوم السابع"، خطة مصر للتواجد فى أفريقيا بقوة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن خطة التمثيل التجارى لتعميق التواجد المصرى فى أفريقيا بشكل أساسى تعتمد على أدوات الترويج التجارى كالبعثات والمعارض الخارجية والداخلية وبعثات المشترين التجارية، والتى يتم وضع خطة لها سنوياً مقسمة على القطاعات ذات الأولوية للتصدير والدول ذات الأولوية فى أفريقيا، فخطط الترويج تظهر آثارها بحلول 2020.

وأوضح، أن التمثيل التجارى يدعم عدد من البعثات الترويجية فى قطاعات مختلفة، بالتعاون مع المجالس التصديرية ، حيث تم خلال الفترة الماضية تسيير عدد من البعثات الترويجية لكل من المجلس التصديرى للسلع الهندسية ومواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية واتحاد الصناعات لكل من أثيوبيا وغانا وتنزانيا وأوغندا.



وتابع "من المنتظر تسيير عدد من البعثات القطاعية الأخرى لباقى دول القارة خلال عام 2019، فلدينا عدد بعثات تجارية غير مسبوق خلال العام الجارى، وسنحقق أرقامًا كبيرة لعدد البعثات، وخلال الأشهر الستة الماضية تم تسيير 60 بعثة تصديرية لدولة كينيا منفردة، ونسعى للاستمرار لما بعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.