رئيس إيطاليا يعتذر لملك إسبانيا بعد عزف نسخة قديمة من النشيد الإسبانى

اعتذر رئيس إيطاليا، سيرجيو ماتاريلا، لملك إسبانيا فيليبى السادس، بعد أن تم عزف النسخة القديمة من النشيد الوطنى لبلاده التى تعود لعهد ديكتاتورية نظام فرانسيسكو فرانكو، وذلك أثناء مشاركته فى حفل رسمى فى إيطاليا، فى دار أوبرا سان كارلو فى نابولى، والتى كانت عقد لقاء بين الملك الإسبانى مع الرئيس الايطالى والرئيس البرتغالى مارسيلو ريبيلو دى سوزا فى مؤتمر حول إصلاح الإدارة العامة.
ووفقا لقناة "تيلى ثينكو" الإسبانية، فأكدت إسبانيا أن الأوركسترا الإيطالية اخطأت وقامت بعزف النسخة القديمة من النشيد الوطنى الإسبانى الذى كان فى عام 1928.
وأشارت إلى أن تلك النسخة تم الغاءها فى اسبانيا بعد عودة الديمقراطية وانتهاء ديكتاتورية فرانكو، بينما نشيد المسيرة الملكية تم وضعه منذ 1770.
وأكد متحدث باسم الرئاسة الإيطالية وقوع الخطأ الدبلوماسى الفادح، وقال إن مديرة مسرح سان كارلو، روزانا بورشيا، والرئيس ماتاريلا قدما اعتذارا للملك الإسبانى.
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