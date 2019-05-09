رئيس إيطاليا يعتذر لملك إسبانيا بعد عزف نسخة قديمة من النشيد الإسبانى

ووفقا لقناة "تيلى ثينكو" الإسبانية، فأكدت إسبانيا أن الأوركسترا الإيطالية اخطأت وقامت بعزف النسخة القديمة من النشيد الوطنى الإسبانى الذى كان فى عام 1928.

وأشارت إلى أن تلك النسخة تم الغاءها فى اسبانيا بعد عودة الديمقراطية وانتهاء ديكتاتورية فرانكو، بينما نشيد المسيرة الملكية تم وضعه منذ 1770.

وأكد متحدث باسم الرئاسة الإيطالية وقوع الخطأ الدبلوماسى الفادح، وقال إن مديرة مسرح سان كارلو، روزانا بورشيا، والرئيس ماتاريلا قدما اعتذارا للملك الإسبانى.