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دورة نجوم سنباط برعاية الإعلامي محمد فودة تصل يومها الرابع

الخميس، 09 مايو 2019 11:43 م
دورة نجوم سنباط برعاية الإعلامي محمد فودة تصل يومها الرابع دورة نجوم سنباط
محمد طارق
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واصلت دورة ملعب النجوم والتي وصلت منافساتها إلي اليوم الرابع بملعب النجوم بسنباط التابع لمدينة زفتي بالغربية، والتي تُقام تحت رعاية الكاتب والإعلامي محمد فودة، والتي تشهد منافسات قوية وشرسة بين جميع الفرق من أجل التواجد بين الأربعة الكبار الذين سيتم تكريمهم.

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وأكد مصطفي سليم الشهير بالكوتش، المشرف العام علي الدورة ان دورة ملعب النجوم برعاية الكاتب والإعلامي محمد فودة، تشهد إقبالًا كبيرًا من الكبار والصغار، خاصة وأنها تشهد منافسات كبيرة بين نجوم زفتي والقري المجاورة، حيث يشارك في الدورة ٣٢ فريق من كافة أنحاء  مركز ومدينة زفتي، تقم تقسيمهم علي ٨ مجموعات ويمثل كل فريق ٦ لاعبين داخل الملعب و٣ لاعبين في الإحتياطي.

 

والفرق المشاركة هي: "زفتى- ميت غمر- شبرا مليس- ميت المخلص- شبرا اليمن- ميت النور- شبرا اليمن ب- كفر سنباط- كفر ششتا- ششتا- شنراق- المنيا- عزبة عويس- عزبة أبوعلي- حانوت- كفر شبرا قلوج- العجزية- الابطال- الشهيد- الشهيد جمال النجار- الشهيد عنتر فوده- الدوار- البركة- لشون- العمري- الهلال- الشيخ يوسف- اي سي ميلان- الجامع الكبير- أكاديمية صقر- الوحدة- الايمان".

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ووجه الشباب المشارك في الدورة شكرهم لفودة علي رعايته للدورة مؤكدين انهم إعتادوا منه علي رعاية كل الأحداث التي تخص الشباب علي كافة الأصعدة خاصة الصعيد الرياضي.

 

وإنتهت منافسات اليوم بفوز فريق العمري علي فريق الهلال بثلاث أهداف مقابل هدف أحرز للفائز حازم الشوربجي هدفين واحمد عصام هدف، بينما أحرز للمهزوم سامح  فودة.

 

وفي اللقاء الثاني الذي شهد غزارة تهديفية حيث فاز فريق كفر سنباط علي فريق الشون بخمس أهداف مقابل اربع أهداف أحرز  للفائز أحمد سامي ٤ أهداف، ومبروك رضا هدف، بينما أحرز  للمهزوم مصطفي الجبان، واحمد العريان هدفين لكل لاعب.

 

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زفتى

الغربية

دورات رمضان

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