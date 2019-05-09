"خيط جريمة" .. هكذا سقط نجل "المرسى أبو العباس" متهمًا بقتل زوجته وابنتيه

كتب أحمد الجعفرى

نفذ جريمته وأحكم قبضته على تفاصيلها حتى تخرج كاملة، لا يوجد فيها منفذ للأمن لحل لغزها، فاختار وقت الجميع منشغلًا فيها بمشاهدة مبارة مصر فى كأس العالم أمام منتخب "روسيا"، حتى يضمن أن لايراه أحد أثناء تنفيذ الجريمة، وقرر أن يلقى للأمن بخيط وهمى يشير إلى أن الجريمة دافعها السرقة، فاخفى مبلغ 340 ألف جنيه تحصل عليه نظير بيعه شقة سكنية يملكها.

هكذا خطط نجل الفنان المرسى أبو العباس لقتل ابنتيه وزوجته، بعد مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة ضائقة مالية، دفعته لأن يقرر الخلاص من حياة أقرب الناس إليه، ورغم حرصه على عدم ترك أى أدلة تشير إلى أنه وراء مقتل أعز الناس إليه، إلا أن دلائل الإدانة التى اسقطته كانت كافية لتحيله لمحكمة الجنايات ومن ثم إلى حكمًا بالإعدام.

المتهم بقتل زوجته وابنتيه ببولاق الدكرور، وضع خطة قائمة على محورين لإبعاد الشبهات عن نفسه، كان محورها الأول والرئيسى هو اختياره وقت مبارة مصر وروسيا فى بطولة كأس العالم، لتنفيذ الجريمة، متيقنًا أن ذلك الوقت سيكون مناسبًا للدخول والخروج، وتنفيذ الجريمة، بكل سهولة، بعيدًا عن إثارة الشبهات، خاصة وأن كافة المواطنين فى ذلك الوقت كانوا على المقاهى؛ يتابعون المباراة بشغف.

المحور الثانى الذى وضعه صلاح المرسى، هو قيامه بإخفاء مبلغ الـ340 ألف جنيه، والذى تحصل عليها قبل الجريمة بعدة أيام؛ نظير بيعه شقة سكنية يملكها، حتى يبدوا للأجهزة الأمنية أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو السرقة وليس القتل، وحتى يبعد الشبهات عن نفسه، وهى الحيلة التى كادت أن تؤتى ثمارها، لولا يقظة الأجهزة الأمنية، وتوالى الدلائل التى تشير إلى تورطه هو نفسه فى الجريمة.

فى مقابل، الحيل التى استخدمها المتهم فى محاولاته البائسة للإفلات من العقاب، كان هناك سقطات أوقعته فى شباك الأمن، وكانت من بين أبرز السقطات التى أوقعته هو عدم وجود أى دلائل على كسر فى باب المنزل أو أى من منافذ الشقة، وهو ما دل على أن منفذ الجريمة لديه وسيلة شرعية للولوج إلى المنزل (مفتاح)، وهو ما أسقط الحيلة التى استخدمها نجل المرسى فى محاولته لإظهار الجريمة على أنها حادث سرقة عابر.

السقطة الثانية التى مثلت دليل إدانة ضد المتهم هى مقاومة زوجته "هبة الله" له، فأثناء تنفيذه الجريمة حدثت مقاومة عنيفة من جانب الزوجة للمتهم فى محاولة منها للإفلات منه، وأسفرت تلك المقاومة عن إصابته بسحجات وكدمات فى مختلف أنحاء جسده، والتى أثبت التقرير الأولى للطب الشرعى أنها حديثة، ووقعت فى وقت مقارب لوقت وقوع الجريمة.

دليل الإدانة الثالثة ضد المتهم هو عدم وجود أى بصمات غريبة داخل المنزل، وأن كافة البصمات التى تم العثور عليها هى بصمات الزوج والزوجة والأبناء، وفقًا للتقرير الأولى لخبراء الأدلة الجنائية، وبما أن الزوجة والأبناء قد وقعوا ضحايا للجريمة، فلم يكن سوى الزوج الذى دخل وخرج من المنزل وقت ارتكاب الجريمة، وهو أيضاً ما أكدته أقوال الشهود من الجيران والأهالى بمحيط الواقعة.