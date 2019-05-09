حصاد المحافظات.. مقتل شخص فى مشاجرة بالشرقية بسبب لهو الأطفال

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

بسبب لهو الأطفال.. ضبط طرفى مشاجرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر بالشرقية

طفل يخنق شقيقته الرضيعة حتى الموت أثناء اللهو معها بالدقهلية

الإعدام شنقا لزوجة وعشيقها لقتلهما الزوج بيد الهون بقرية بالشرقية



المتهمان

القبض على مستريح المحلة الصادر ضده 112 حكما قضائيا بإجمالى 216 سنة سجن



مستريح المحلة

تأجيل محاكمة 63 متهمًا فى أحداث "الهلايل و الدابودية" إلى أغسطس للنطق بالحكم



المتهمين خلال المحاكمة

مدير كهرباء الشرقية يكشف أسباب مصرع مهندس وإصابة 3 عمال