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حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الشرقية.. تعرف عليها

الخميس، 09 مايو 2019 07:34 ص
حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الشرقية.. تعرف عليها مديرية أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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اعتمد اللواء جرير مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، منذ قليل، حركة تنقلات محدودة بإدارة البحث الجنائى، جاءت لصالح العمل.

 

حيث تم نقل الرائد إسلام عواد رئيس مباحث قسم فاقوس، إلى وحدة مباحث بلبيس، وتم نقل النقيب محمد النادي معاون مباحث منيا القمح إلى وحدة مباحث قسم شرطة فاقوس، كما تم تحريك 6 معاونين مباحث وهما، النقيب إسلام يسن من وحدة مباحث مركز شرطة بلبيس إلى قسم القرين، والنقيب إبراهيم عبد الغنى معاون مباحث القرين إلى وحدة مباحث بلبيس، والنقيب مجدي نصر من وحدة البحث بقسم القنايات إلى مباحث منيا القمح، وملازم أول عبد المنعم محمد رياض من وحدة مباحث منيا القمح إلى وحدة مباحث القنايات.


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