حبس سائق السيارة المتسببة فى مصرع سيدة وإصابة 4 أخرين فى ناهيا

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس "م.ع" سائق السيارة التى سقطت من أعلى كوبري ناهيا داخل وحدة مرور العجوزة، مما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 4 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.

وكانت جهات التحقيق استمعت لأقوال المصابين فى الواقعة عقب استقرار حالتهم الصحية، ومن بينهم الرائد إسلام الضبع الضابط بوحدة مرور العجوزة، والذى أصيب بكسر في القدم.

وقال إنه كان يجلس بصحبه مهندس فني "المصاب الثاني" داخل غرفة الفحص الكائنة بوحدة المرور، يباشرا عملهما المكلفين به، وفوجئا بسقوط سيارة ربع نقل داخل الوحدة، مما أدي إلى سقوط سقف الغرفة عليهم فنتج عن ذلك اصابتهما.

وكشفت التحقيقات أن سيارة نقل، كانت تسير بسرعة عالية عكس الإتجاه، فسقطت من أعلي كوبري ناهيا، مما أسفر عن وفاة سيدة، كانت متواجدة مصادفة أسفل الكوبرى، وإصابة 4 أخرين بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد.