video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس سائق السيارة المتسببة فى مصرع سيدة وإصابة 4 أخرين فى ناهيا

الخميس، 09 مايو 2019 04:55 م
حبس سائق السيارة المتسببة فى مصرع سيدة وإصابة 4 أخرين فى ناهيا السيارة ،ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس "م.ع" سائق السيارة  التى سقطت من أعلى كوبري ناهيا داخل وحدة مرور العجوزة، مما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 4 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.
 
وكانت جهات التحقيق استمعت لأقوال المصابين فى الواقعة عقب استقرار حالتهم الصحية، ومن بينهم الرائد إسلام الضبع الضابط بوحدة مرور العجوزة، والذى أصيب بكسر في القدم.
 
وقال إنه كان يجلس بصحبه مهندس فني "المصاب الثاني" داخل غرفة الفحص الكائنة بوحدة المرور، يباشرا عملهما المكلفين به،  وفوجئا بسقوط سيارة ربع نقل داخل الوحدة، مما أدي إلى سقوط سقف الغرفة عليهم فنتج عن ذلك اصابتهما.
 
وكشفت التحقيقات أن سيارة نقل، كانت تسير بسرعة عالية عكس الإتجاه، فسقطت من أعلي كوبري ناهيا، مما أسفر عن وفاة سيدة، كانت متواجدة مصادفة أسفل الكوبرى،  وإصابة 4 أخرين بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش فى الغربية

ضبط 3 عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة بالإسكندرية

بولاق

كوبرى ناهيا

حادث تصادم

سقوط سيارة

حوادث

حوادث اليوم

حوادث وقضايا

الحوادث

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة