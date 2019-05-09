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حبس سائقان 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهم زوج شقيقة أحدهما بشبرا الخيمة

الخميس، 09 مايو 2019 09:16 م
حبس سائقان 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهم زوج شقيقة أحدهما بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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قرر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثانِ شبرا الخيمة، بإشراف المستشار أحمد البلتاجي رئيس النيابة  واشراف المستشار خالد الأتربي المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها حبس كلا من "أ.م.ع" 30 سنة، سائق، والمدعو "م.ر.ع" 38 سنة، سائق، "زوج شقيقته" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتلهما المدعو "م.ف.ش" 43 سنة، سائق، إثر مشاجرة بينهم لرغبة القتيل رد زوجته شقيقة المتهم الأول.
 
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة بيضاء، كما قررت تشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستعجلت النيابة التحريات النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة.
 
وكان المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثانِ شبرا الخيمة تلقى بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بناحية عزبة ناصر بمسطرد بدائرة القسم.
 
وجرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فانتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية، وتبين وقوع المشاجرة بين طرف أول "م.ف.ش" 43 سنة، سائق مصاب بجروح طعنيه بالفخذين وقطع بشريان اليد اليسرى وجرح بالرأس  وتوفى على إثرها، وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.
 
وطرف ثانِ "أ.م.ع" 30 سنة، سائق "شقيق زوجة الطرف الأول"، والمدعو "م.ر.ع" 38 سنة، سائق "زوج شقيقته"، لوجود خلافات عائلية بين الأول من الطرف الأول وزوجته المدعوة "أ"  35 سنة، ربة منزل، شقيقة الأول من الطرف الثاني، قامت على إثرها بترك منزل الزوجية منذ حوالي عام.
 
وأثناء توجه المتوفي لمنزل زوجته لردها بمناسبة حلول شهر رمضان، وقعت مشادة كلامية بينه وبين شقيقها وتطورت لمشاجرة تدخل على إثرها الثاني من الطرف الثانى لمناصرته وتعدى على المجني عليه بالضرب بقطعة حديدية على رأسه فقام المجنى عليه بإخراج سلاح ابيض مطواه كانت بحوزته وتعدى عليه محدثا إصابته قام على إثرها شقيق الزوجة باستخلاص السلاح الأبيض من يد الزوج "المجنى عليه" والتعدى عليه بها محدثا ما به إصابات التى أودت بحياته.
 
وتمكن النقيبان محمد حسام ومحمد هانى معاونا المباحث من ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة.

 


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