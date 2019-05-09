جهود مكثفة لكشف ملابسات اتهام سيدة لطليقها بتعذيبها وخطف ابنتهما بمدينة بدر

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال المباحث بالقاهرة، من تحرياتها لكشف ملابسات واقعة اتهام سيدة لطليقها بتعذيبها وخطف نجليتهم بمدينة بدر، وحرر محضر بالواقعة.



تلقي قسم شرطة بدر، بلاغا من "أ.م"، ربة منزل ، ضد زوجها " ح. م"، تتهمه بضربها ضربا مبرحا وطردها من شقة الزوجية، بالإضافة إلى خطف نجلتهما، وقالت المبلغة فى محضر الشرطة بأنها متزوجة منذ سنتين ، واكتشفت بأنه أوهمها بأنه يمتلك شركة سفريات واتضح بأنها يعمل بها وليس ملكه، واكتشفت بأن صادر ضده حكمين حبس "شيك بدون رصيد"، وبعد تفاقم المشكلات بينهم قام بالتعدي عليها بالضرب وطردها وسلب منها نجلتهما الرضيعة ولم تعرف عنها شئ منذ أربعة أيام، وتحرر المحضر رقم 3282، وتولت النيابة التحقيقات.