جنرال الكتريك العالمية تخطط لزيادة استثماراتها بقطاع الطاقة فى مصر

كتبت رحمة رمضان

بعد النجاح الكبير الذى حققه قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر خلال السنوات الماضية، بدأت الشركات العالمية الكبرى العاملة فى مجال الطاقة زيادة حجم الاستثمارات فى مصر، والرغبة فى المزيد من التعاون مع الحكومة المصرية، وهذا ما عبر عنه وفد شركة جنرال الكتريك، الموجودين فى مصر خلال الوقت الراهن.

وأكدت شركة جنرال الكتريك العالمية على هامش لقاء مع مسئولين بالحكومة المصرية أن هناك خطة لزيادة التعاون بين الشركة وقطاع الكهرباء، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الرياح، وكذلك تطوير شبكات النقل والتوزيع ، جاء ذلك على لسان جوزيف أنيس الرئيس التنفيذى لقطاع الكهرباء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة جنرال اليكتيرك GE والوفد المرافق.

يذكر أن قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر نجح فى تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع و اتخذ العديد من الإجراءات التى تشجع الاستثمار على أرض مصر مما أعطى للمستثمر ثقة كبيرة، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.