جامعة المنصورة تعلن نجاح أول حالة زراعة نخاع بمستشفى الأطفال

الدقهلية شريف الديب

أعلنت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة نجاح أول حالة زراعة نخاع بوحدة زراعة النخاع الجديدة.

وتعد الوحدة الجديدة أول وحدة زرع بالدلتا لزراعة النخاع لتعطى أمل جديد للأطفال المرضى بأمراض الدم والأورام لتضيف.

ومن جانبه، أكد دكتور أن أول حالة زرع بالوحدة الجديدة للطفلة س ا س وتبلغ من العمر 8 أعوام وقد تعافت المريضة تدريجيا بعد عملية الزرع حتى تماثلت للشفاء وصرح فريق زرع النخاع لها بالخروج (بعد 28 يوم من اجراء زرع النخاع) مع المتابعة الأسبوعية وتلقى العلاج الوقائى واتباع النصائح والارشادات اللازمة لمريض زرع النخاع .

وكانت الطفلة تعانى من ورم ليمفاوى (نوع هودجكن) منذ عام 2017 وخضعت لأكثر من نوع من العلاج الكيماوى بالإضافة إلى العلاج الإشعاعى.

ونظرا لضعف استجابة الورم للعلاج قرر فريق زرع النخاع بوحدة أورام الأطفال - جامعة المنصورة باجراء عملية زرع نخاع ذاتى للمريضة نظرا لأنها معرضة لانتكاسة المرض بنسبة كبيرة (بسبب ضعف استجابة الورم للعلاج الكيماوى فى بداية رحلة العلاج).و تم حجز المريضة بوحدة زرع النخاع بمستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة لعمل بعد الفحوصات من أشعة وتحاليل للتأكد من استعداد حالتها الصحية لاجراء زرع النخاع.

تم فصل الخلايا الجذعية وحفظها بالتجميد يومى 21 و22 مارس 2019 (للتأكد من الاحتفاظ بعدد كافى من الخلايا الجذعية تمكن النخاع العظمى من استعادة وظيفته بعد تلقى العلاج الكيماوى المكثف الخاص بالحالة) .

تم عزل الحالة مع العلاج الطبى التدعيمى منذ يوم 28 مارس ثم تلقت المريضة علاج كيماوى مكثف على مدار 7 أيام منذ 30 مارس وحتى يوم 5 أبريل 2019 . تم نقل الخلايا الجذعية للمريضة يوم 6 أبريل 2019. بدأت المريضة فى التحسن وبدأ النخاع لاستعادة وظيفتة تدريجيا منذ 18 أبريل .