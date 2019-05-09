video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 11:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنصورة تعلن نجاح أول حالة زراعة نخاع بمستشفى الأطفال

الخميس، 09 مايو 2019 10:14 م
جامعة المنصورة تعلن نجاح أول حالة زراعة نخاع بمستشفى الأطفال الاطباء
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

أعلنت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة نجاح أول حالة زراعة نخاع بوحدة زراعة النخاع الجديدة.

 

وتعد الوحدة الجديدة أول وحدة زرع بالدلتا لزراعة النخاع لتعطى أمل جديد للأطفال المرضى بأمراض الدم والأورام لتضيف.

 

ومن جانبه، أكد دكتور أن أول حالة زرع بالوحدة الجديدة للطفلة س ا س وتبلغ من العمر 8 أعوام وقد تعافت المريضة تدريجيا بعد عملية الزرع حتى تماثلت للشفاء وصرح فريق زرع النخاع لها بالخروج (بعد 28 يوم من اجراء زرع النخاع) مع المتابعة الأسبوعية وتلقى العلاج الوقائى واتباع النصائح والارشادات اللازمة لمريض زرع النخاع .

 

وكانت الطفلة تعانى من ورم ليمفاوى (نوع هودجكن) منذ عام 2017 وخضعت لأكثر من نوع من العلاج الكيماوى بالإضافة إلى العلاج الإشعاعى.

 

ونظرا لضعف استجابة الورم للعلاج قرر فريق زرع النخاع بوحدة أورام الأطفال - جامعة المنصورة باجراء عملية زرع نخاع ذاتى للمريضة نظرا لأنها معرضة لانتكاسة المرض بنسبة كبيرة (بسبب ضعف استجابة الورم للعلاج الكيماوى فى بداية رحلة العلاج).و تم حجز المريضة بوحدة زرع النخاع بمستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة لعمل بعد الفحوصات من أشعة وتحاليل للتأكد من استعداد حالتها الصحية لاجراء زرع النخاع.

 

تم فصل الخلايا الجذعية وحفظها بالتجميد يومى 21 و22 مارس 2019 (للتأكد من الاحتفاظ بعدد كافى من الخلايا الجذعية تمكن النخاع العظمى من استعادة وظيفته بعد تلقى العلاج الكيماوى المكثف الخاص بالحالة) .

 

تم عزل الحالة مع العلاج الطبى التدعيمى منذ يوم 28 مارس ثم تلقت المريضة علاج كيماوى مكثف على مدار 7 أيام منذ 30 مارس وحتى يوم 5 أبريل  2019 . تم نقل الخلايا الجذعية للمريضة يوم 6 أبريل 2019. بدأت المريضة فى التحسن وبدأ النخاع لاستعادة وظيفتة تدريجيا منذ 18 أبريل .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة المنصورة: تحويل الكتب على CD بكليتى التجارة والحقوق

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار الجامعات

اول حالة زراعة نخاع

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
البنك المركزى: تراجع التضخم فى إبريل على أساس سنوى إلى 8%

البنك المركزى: تراجع التضخم فى إبريل على أساس سنوى إلى 8%

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

شبهة جنائية فى حريق منزل مصطفى شعبان بـ"أبو جبل" وسرقة 30 مليون جنيه

شبهة جنائية فى حريق منزل مصطفى شعبان بـ"أبو جبل" وسرقة 30 مليون جنيه

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة