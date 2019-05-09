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جامعة القاهرة: تحويل معهد البحوث الإحصائية لكلية يواكب تطوير المحتوى

الخميس، 09 مايو 2019 02:38 م
جامعة القاهرة: تحويل معهد البحوث الإحصائية لكلية يواكب تطوير المحتوى د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الموافقة على تعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ليصبح كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، يأتى دعما لعملية تحول الجامعة فى الفترة الأخيرة إلى عصر جديد من التطور يهدف إلى اللحاق بركب التقدم التكنولوجى.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة تسير بقوة وبخطى ثابتة وواثقة نحو التحول إلى جامعة من الجيل الثالث، مشيرا إلى أن هناك العديد من الخطوات التى سبقت قرار تعديل مسمى الدراسات والبحوث الإحصائية ومن ذلك تحويل معهد البحوث الأفريقية إلى كلية الدراسات الأفريقية العليا وتطوير كلية الحاسبات والمعلومات لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، موضحا أن كل هذه الخطوات لا تأتى تحت بند تغيير الاسم فقط، بل تطوير لمحتوى الكلية ومهامها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن التطوير الكبير الذى تنفذه الجامعة على مستوى هذه الكليات كان يتطلب تغيير الاسم ليتلائم مع ما وصلت إليه من تطوير، مشيرا إلى أنه كان لزاما على معهد الدراسات والبحوث الإحصائية مواكبة هذا التطور التكنولوجى والسير على نهج الجامعة.

وأعلن الخشت، أنه من أجل عملية الإصلاح والتطور تقرر فتح 4 برامج أكاديمية متميزة مع جامعات دولية فى كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، معلنا أن الجامعة أنشأت برنامجا أكاديميا متميزا ومطلوبا فى سوق العمل بشدة فى الآونة الأخيرة وهو علوم البيانات، وأن هذا البرنامج يفتح باب القبول به فى الفصل الدراسى القادم.

وأشار الخشت، إلى أنه تم الدفع بـ 9 برامج المهنية الخاصة، موضحا أن القرار يتغلب على إحدى العقبات الرئيسية أمام استقطاب وجذب الدارسين المصريين والعرب، بسبب ثقافة ثقافة المجتمعات التى تميل إلى مسمى كلية وترفض الالتحاق بالدراسات العليا فى المعاهد.

 


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