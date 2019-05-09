توليفة من أحب النجوم على قلوب المشاهدين يشاركون الهضبة في عزومة رمضان 2019

ـ بين الحنين إلى الماضي وبهجة الحاضر مشاعر مختلطة تسيطر على الهضبة في إعلان فودافون 2019

في نفس التوقيت من كل عام ومع بدء ماراثون الدراما يبدأ موسم آخر وماراثون موازٍ، وهو ماراثون إعلانات رمضان، حيث أصبحت الإعلانات الرمضانية أكبر من مجرد وسيلة لإخبار الجماهير عن منتج أو شركة أو خدمة، بل هي حالة يعيشها المصريون كل عام وينتظرونها بفارغ الصبر ليشعروا بالأجواء الرمضانية مع أسرهم وأحبائهم.

وكالعادة، لم تخيب فودافون ظن جمهورها وعملائها هذا العام باطلاقها حملة جديدة تحت شعار "لو ناسك بعدت قربها بعزومة"، وبما أنّ شهر رمضان يحمل العديد من العادات الاجتماعية التي تسبب لنا الفرحة والأُلفة بطبيعة الحال، فقد تفاعل الجمهور من خلال هاشتاج الحملة #جمع_حبايبك والذي عكس الروح الاحتفالية لشهر رمضان الكريم والذي يجمع دائمًا الأهل والأحباب.

وفاجئت فودافون عملائها هذا العام بالتعاون مع الهضبة عمرو دياب وذلك بعد غيابه للعديد من السنوات عن الماراثون الإعلاني، ونقل الإعلان المتابعين بين المشاهد المبهجة التي تدعوا إلى الفرحة وتثير مشاعر جميلة وحميمية من ذكريات تعلقت بوقت ظهورالهضبة وبتاريخه الفني.

وجاء الإعلان ليعرض مقاطع من حياة الهضبة ومشاوره الفني منذ الطفولة، المراهقة وصولًا إلى النجومية والشهرة، والذي يميز إعلان فودافون لهذا العام هو عدم الإعتماد بشكل كلي فقط على باقة من ألمع نجوم الفن، بل على إظهار أشخاص حقيقيون لهم تأثير خاص على حياة الهضبة وهم أقاربه و اصدقائهالذين عاشوا معه حلمه و ابن عمه ايمن ، وفرقته الموسيقية “The Devils Band”والتي أصبحت بمثابة أسرة الهضبة الثانية.

أما بالنسبة لنجوم الفن فقد طغى على الإعلان تنوعًا وتميزًا كبيرا في اختيار النجوم، حيث ظهر الهضبة في الإعلان يستضيف مجموعة من أصدقائه النجوم في رمضان، لتظهر مشاعر الألفة والحب إلى جانب مشاعر الحنين إلى الماضي، ومن أهم نجوم الإعلان النجمة دينا الشربيني، النجمة منة شلبي، النجمة ريهام عبد الغفور، والنجم الصاعد أحمد مالك، ، إلى جانب الفنانة القديرة سوسن بدر.

كما ظهر في الإعلان بعض النجوم الذين شاركوا الهضبة مشواره الفني مثل الفنان أشرف عبدالباقي والذي تجمعة بالهضبة علاقة قوية تعود لمشاركته فيلم " آيس كريم في جليم" والذي يُعد التجربة السنيمائية الأكثر تأثيرًا في مشواره التمثيلي، أما عن ظهور الموزع حسن الشافعي فيعود إلى رحلة النجاح التي بدأت منذ بدايات الشافعي في مجال التوزيع مع الهضبة، أما بالنسبة لظهور كلاً من الفنان عزت أبو عوف والفنانة غادة عادل فكان الهدف منه هو إسترجاع ذكريات كليب "راجعين" والذي شارك به كلاً منهما , و النجم احمد فهمي الذي كان يعزف الة الكمان وراء الهضبة بحفلاته.

والجدير بالذكر أن فور إطلاقه أحدث الإعلان ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نال إعجاب المشاهدين ووصل عدد مشاهداته إلى 6 مليون مشاهدة على يوتيوب و 7مليون مشاهدة على فيسبوك في أقل من يومين، كما حظى الإعلان بمشاركة عدد كبير من المعجبين الذين أخذوا يتداولونه معلقين عن شدة سعادتهم بنجوم الإعلان وبظهور أقارب والفرقة الموسيقية للهضبة والتي تعد جزءا هاما من حياته الشخصية والتي تهم جميع محبيه ومعجبيه.