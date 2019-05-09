توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، توفير ما يقرب من 7.5 مليون كبسولة فيتامين ألف مجانًا للأطفال؛ نوعًا من المساهمة فى تحسين نموهم ومنعًا لإصابتهم بأمراض سوء التغذية خاصة الأطفال الأقل من 5 سنوات.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، إن هناك ما يقرب من 5 آلاف وحدة صحية تقدم خدمات هامة للأطفال والمواليد الأقل من 5 سنوات، والتى تتضمن فحص الأطفال حديثى الولادة والمتابعة الكاملة لتطور النمو السليم، مؤكدًا تشجيع الرضاعة الطبيعية مع إحياء مبادرات المنشآت الصديقة للطفل .

وتابع الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الخدمات مجانية، ويحصل عليها الجميع دون أدنى مشاكل من خلال البطاقات الصحية.