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توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات

الخميس، 09 مايو 2019 12:00 ص
توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان، توفير ما يقرب من 7.5 مليون كبسولة فيتامين ألف مجانًا للأطفال؛ نوعًا من المساهمة فى تحسين نموهم ومنعًا لإصابتهم بأمراض سوء التغذية خاصة الأطفال الأقل من 5 سنوات.

 

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، إن هناك ما يقرب من 5 آلاف وحدة صحية تقدم خدمات هامة للأطفال والمواليد الأقل من 5 سنوات، والتى تتضمن فحص الأطفال حديثى الولادة والمتابعة الكاملة لتطور النمو السليم، مؤكدًا تشجيع الرضاعة الطبيعية مع إحياء مبادرات المنشآت الصديقة للطفل .

 

وتابع الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الخدمات مجانية، ويحصل عليها الجميع دون أدنى مشاكل من خلال البطاقات الصحية.


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