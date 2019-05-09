توريد 34 ألف طن من محصول القمح بسوهاج إلى الشون والصوامع

سوهاج – عمرو خلف

قال حسن الشيبانى وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه تم توريد 34 ألف و788 طن من محصول القمح الى الشون والصوامع بالمحافظة حتى الآن منذ بدء موسم القمح فى 15 أبريل الماضى.

كان الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، قد صرح إن استلام الأقماح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة، وهى 685 جنيها للأردب درجة نقاوة 23.5، وسعر 670 جنيها لدرجة نقاوة 23، وسعر 655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5، لافتاً إلى المتابعة الدقيقة لأعمال التوريد لمنع أى تلاعب، فضلاً عن عمل فحص دورى للكميات المستلمة.

وأكد محافظ سوهاج، على العمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً فى سبيل الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، وحتى توريد المحصول بمختلف قرى ومراكز المحافظة.