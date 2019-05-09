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تموين القليوبية: توريد 46500 طن قمح للصوامع والشون

الخميس، 09 مايو 2019 03:29 م
تموين القليوبية: توريد 46500 طن قمح للصوامع والشون القمح - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن السيد الصباحي وكيل مديرية التموين بالقليوبية، توريد 46500 طن قمح منذ انطلاق موسم الحصاد حتي الآن من المستهدف تحقيقه هذا العام من الأقماح 101 ألف طن، ويجري توريدهم لصوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدي بشبرا الخيمة.
 
وأشار "الصباحي"، إلى أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة  للمزارعين.
 
وتابع، أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشيرا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هي "صوامع مسطرد، بنكرى الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفرسعد بحيري" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.
 
 
 
 

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