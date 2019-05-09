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تقرير يتوقع استبعاد "النساجون الشرقيون من مؤشر إم إس سى آى للشركات الصغيرة

الخميس، 09 مايو 2019 04:44 م
تقرير يتوقع استبعاد "النساجون الشرقيون من مؤشر إم إس سى آى للشركات الصغيرة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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توقع بنك الاستثمار شعاع، عدم حدوث تغيرات فى المراجعة نصف السنوية للمؤشر الرئيسى للأسهم المصرية بمؤشر إم إس سى آى للأسواق الناشئة، مرجعة ذلك إلى أن قواعد الاستمرارية بالمؤشر الأخير، هى التى حافظت على تصنيف السوق المصرية كأحد الأسواق الناشئة، نظراً لأن مؤشر مصر الرئيسى يتضمن كلا من البنك التجارى، الشركة الشرقية-ايسترن كومبانى، السويدى إليكتريك، فى حين يشترط إم إس سى آى لكى تحافظ أى دولة على تصنيف سوقها كسوق ناشئة، أن يتضمن المؤشر السوق الرئيسى 3 أسهم على الأقل، وذلك على الرغم من فشل السويدى إلكتريك فى اجتياز شرط الحد الأدنى للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول.
 
 
أما بالنسبة لمؤشر السوق المصرية للأسهم الصغيرة، توقع شعاع، فى تقرير بحثى، أن يتم استبعاد شركة النساجون الشرقيون للسجاد بسبب عدم تحقيقها متطلبات الحد الأدنى من إجمالى القيمة السوقية والقيمة السوقية للأسهم حرة التداول، مرجحة أن يتم ضم الشركة القابضة المصرية الكويتية، القلعة للاستشارات المالية، ابن سينا فارما، مستشفى كليوباترا بسبب تطابقهم مع الشروط المطلوبة.
 
 
ومن المتوقع أن تعلن مؤسسة إم إس سى آى عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشراتها يوم الاثنين المقبل، وهى المراجعة التى سيتم تطبيق نتائجها بالفعل فى 29 مايو الجارة.
 
وتقوم إم إس سى آى خلال مراجعتها بتحديث جميع الأسهم ضمن مجموعة الأسهم القابلة للاستثمار حسب تصنيفهم فى جميع أسواق العالم.
 

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