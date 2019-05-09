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تفريغ 5500 طن حديد وتداول 28 سفينة فى موانئ بورسعيد

الخميس، 09 مايو 2019 10:43 ص
تفريغ 5500 طن حديد وتداول 28 سفينة فى موانئ بورسعيد ميناء شرق بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن اليوم الخميس 28 سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد 5 سفن حاويات، وغادر الميناء 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين. 
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وهى السفينة MUSTAFA.YAGCI التى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 85 متر والغاطس 7متر، وذلك لتفريغ 5500 طن حديد بالميناء، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
 
 
 
 
 

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