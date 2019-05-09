"تعليم القليوبية": لم نتلق شكاوى بشأن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بامتحان نهاية العام للفصل الدراسى الثانى، حيث تم التأكد من خلو الامتحان من أية جزئيات من خارج المنهج أو غير موضحة للطلاب بالامتحان.

وأوضح "عجلان"، أن المديرية وكافة الإدارات التابعة لها انتهت بوقت كاف من التجهيزات الخاصة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أنه أدى 89 ألف و668 طالب فى 12 إدارة تعليمية فى 405 لجنة على مستوى المحافظة، حيث أنه من المقرر أن تنطلق أعمال الامتحانات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى العام والرياضى والرسمى واللغات "الشهادة الإعدادية" الخميس 9 مايو الجارى، وحتى 15 مايو من نفس الشهر.

وأضاف "عجلان"، أنه تم عقد اجتماعا مع مسئولى ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور أشرف سراج، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، ومدير التعليم الإعدادى بالمديرية، وعادل عطية مدير التعليم العام، وإسلام عبد الفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة، والدكتور محمد عبد الرشيد، وأشرف إدريس مدير إدارة أمن المديرية، لبحث استعدادات انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وتابع "عجلان"، أنه تم تقديم موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية مدة نصف ساعة، وذلك تخفيفا على الطلاب والمشاركين فى سير عملية الامتحانات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث أنه كان من المقرر أن تبدأ الامتحانات فى التاسعة صباحا، لتبدأ فى الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وأوضح، أنه وجه بضرورة إتباع توجيهات وزير التربية والتعليم وتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة بكل دقة سرعة إبلاغ غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالمديرية برئاسته وعضوية مدير التعليم العام، ومدير الشؤون التنفيذية بأى مشكلة طارئة.