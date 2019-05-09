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تعرف على عقوبة تحميل ركاب زيادة داخل السيارات وفق قانون المرور الجديد

الخميس، 09 مايو 2019 04:30 ص
تعرف على عقوبة تحميل ركاب زيادة داخل السيارات وفق قانون المرور الجديد المرور - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:

 

- تحميل ركاب زيادة فى للسيارات على الطرق

فرض قانون المرور الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

 

- الانتظار أو الوقوف فى الممنوع

فرضت تلك المخالفة على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.


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قانون المرور الجديد

الانتظار الخاطئ

نقاط

غرامات على المخالفين

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