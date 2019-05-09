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تعرف على خطة فرع ثقافة بنى سويف لإحياء ليالى رمضان

الخميس، 09 مايو 2019 07:08 م
تعرف على خطة فرع ثقافة بنى سويف لإحياء ليالى رمضان محمد عبدالوهاب مدير فرع ثقافة بنى سويف
بنى سويف- أيمن لطفى
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قال محمد عبدالوهاب مدير فرع ثقافة بنى سويف، إن خطة عمل الفرع  خلال شهر رمضان تشمل  تنظيم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية والتنورة والموسيقى العربية والآلات الشعبية وكورال الأطفال، وكذلك أمسيات شعرية  وابتهالات وتواشيح ومسابقات ثقافية ودينية فى المعلومات العامة والشعر و القصة والمقال ومسابقات فنية للمواهب وورش للرسومات والنسيج و محاضرات وندوات عن أهمية الثقافة ودورها فى بناء المجتمعات وتعزيز القيم. 

وأضاف محمد عبد الوهاب، تتضمن خطة فرع الثقافة لإحياء ليالى رمضان والتى انطلقت مساء الثالث من رمضان  و تنتهى فى العشرين من الشهر الكريم بحفل لتوزيع جوائز وهدايا مسابقات المواهب وإقامة سرادق بالمسرح الشتوى بقصر ثقافة مدينة بنى سويف العاصمة من العاشر حتى عشرين رمضان، بالإضافة إلى إقامة مقهى قصر ثقافة بنى سويف فى الثامن عشر ولمدة ثلاثة أيام.
 
 
 
  
 
 
 

 


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مقهى ثقافى ومسابقات بقصر ثقافة بنى سويف فى ليالى رمضان

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