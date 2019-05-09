تعرف على خطة فرع ثقافة بنى سويف لإحياء ليالى رمضان

وأضاف محمد عبد الوهاب، تتضمن خطة فرع الثقافة لإحياء ليالى رمضان والتى انطلقت مساء الثالث من رمضان و تنتهى فى العشرين من الشهر الكريم بحفل لتوزيع جوائز وهدايا مسابقات المواهب وإقامة سرادق بالمسرح الشتوى بقصر ثقافة مدينة بنى سويف العاصمة من العاشر حتى عشرين رمضان، بالإضافة إلى إقامة مقهى قصر ثقافة بنى سويف فى الثامن عشر ولمدة ثلاثة أيام.