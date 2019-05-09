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تعرف على حقيقة تقليص الميزانية المخصصة للتعليم بموازنة 2019/ 2020

الخميس، 09 مايو 2019 12:30 م
تعرف على حقيقة تقليص الميزانية المخصصة للتعليم بموازنة 2019/ 2020 وزارة المالية
كتبت هند مختار
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كشف المركز للإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تقليص الميزانية المخصصة للتعليم فى الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

 

وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص مخصصات التعليم فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، موضحة أن الاهتمام بالتعليم يعد أولوية قصوى للدولة، وبالتالى يتم توفير كافة الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع، مشيرة إلى الاهتمام بتقديم الدعم لقطاع التعليم، وأنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا القطاع.

 

وأضافت الوزارة أن الحكومة لا تتأخر عن تلبية احتياجات وزارة التعليم، وسنوفر كل التمويل الذى يحتاجه قطاع التعليم لأن تطوير هذا القطاع ضمن أولويات الحكومة.


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