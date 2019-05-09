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تعرف على توصية "فاروس" بشأن شراء سهم شركة جلوبال تليكوم

الخميس، 09 مايو 2019 07:05 م
تعرف على توصية "فاروس" بشأن شراء سهم شركة جلوبال تليكوم البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أصدر بنك الاستثمار فاروس، توصية محايدة على سهم شركة جلوبال تليكوم بناءً على سعر السوق الحالى وسعر عرض الشراء الإجبارى البالغ سعره 5.30 جنيه.
 
ويتداول سهم شركة جلوبال تليكوم حاليًا عند قيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك قدرها 3.0 مرة، بالمقارنة مع المتوسط العالمى البالغ 4.8 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك.
 
وأرجع فاروس، فى تقرير بحثى، انخفاض الإيرادات المسجلة لشركة جلوبال تليكوم خلال الربع الأول 2019، بنسبة 1.2% سنويًا، إلى انخفاض قيمة العملة فى باكستان بنسبة 25.4% والجزائر بنسبة 4.0% سنويًا، مشيرة إلى أن المجموعة أعلنت عن إيرادات بقيمة 659.5 مليون دولار فى الربع الأول لعام 2019، حيث انخفضت من 667.5 مليون دولار فى الربع الأول عام 2018، ومن 702 مليون دولار فى الربع الرابع من عام 2018 بنسبة انخفاض 1.2% سنويًا، و 6.1% ربعياً.
 
 
وأكدت جلوبال تليكوم، أن المفاوضات مستمرة مع مصلحة الضرائب المصرية لحل المسائل المتعلقة بالمتأخرات الضريبية، وتلقت خطابًا من مصلحة الضرائب تطالب فيه المصلحة بالتزامات ضريبية مستحقة على الشركة قيمتها 5,088 مليون جنيه، مع ذلك، اعترضت الشركة على هذا الخطاب حيث إنه لا يمثل الالتزامات الضريبية الفعلية للشركة، ونجحت جلوبال تليكوم فى تقديم مستندات للمصلحة تدعم موقفها، وتترجم الالتزامات الضريبية المطالب بها إلى 1.08 جنيه للسهم، ومع ذلك، وماتزال هذه الالتزامات غير نهائية وذلك لأن المفاوضات مستمرة مع مصلحة الضرائب.
 
 
 

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