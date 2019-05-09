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تسليح 50 قرية نائية فى محافظة نينوى العراقية لصد الهجمات الإرهابية

الخميس، 09 مايو 2019 04:52 م
تسليح 50 قرية نائية فى محافظة نينوى العراقية لصد الهجمات الإرهابية قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلن قائد عمليات محافظة نينوى العراقية اللواء نجم الجبوري، اليوم الخميس، أنه تقرر تسليح 50 قرية فى المحافظة لصد الهجمات الإرهابية.

 

وقال قائد عمليات نينوى - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية - إنه "تم عقد اجتماع لشيوخ العشائر فى القرى النائية"، مبينًا أن "رئيس أركان الجيش أصدر قرارًا بتسليح خمسين قرية نائية لتدافع عن نفسها ضد الهجمات المحتملة من قبل الجماعات الإرهابية".

 


وأوضح أن "داعش قصة انتهت وطويت، أما ما تبقى فما هى إلا مجموعات صغيرة قد تقوم بعمل هنا وهناك فى مناطق بعيدة، فليثق أهالى الموصل أن أبناءهم فى القوات المسلحة وبمساندة أهل نينوى سيتم القضاء عليها".


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