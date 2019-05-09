ترامب: لا يمكن أن نستبعد وقوع مواجهة عسكرية مع إيران

واشنطن (أ ش أ )

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه لا يستبعد مواجهة عسكرية مع إيران، داعيًا النظام الإيراني إلى الجلوس للتفاوض على اتفاق نووي جديد.

وقال ترامب - في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - : "لا يمكن أن نستبعد وقوع مواجهة عسكرية مع إيران".

وأضاف ترامب : "على القادة الإيرانيين الاتصال بي والجلوس للتحدث لإبرام اتفاق جيد يساعدهم على الخروج من أزمتهم الاقتصادية".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، قبل أيام، إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" إلى الخليج العربي، بسبب ما وصفته بأنه تهديد جديد من طهران.