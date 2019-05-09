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الخميس، 09 مايو 2019 04:06 م
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تراجع سوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط هبوط 15 قطاع

الخميس، 09 مايو 2019 03:26 م
تراجع سوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط هبوط 15 قطاع بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.48% خاسرا عدد 42.86 نقطة ليغلق عند مستوى 8856.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1% رابحا 34.59 نقطة ليغلق عند مستوى 3508.74 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 119 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 52 شركة، فيما تراجعت 121 شركة. 
 
وتراجع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.92%، تلاه قطاع التطبيقات والخدمات المهنية بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.49، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.34%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.26%، ثم قطاع تجزئة السلع طويلة الأجل بنسبة 1.05%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.78%.
 
وجاء سهم "الأبحاث والتسويق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.23%، تليه ميدغلف للتأمين بنسبة 4.21%، ثم صافولا بنسبة 3.81%، فيما تصدر سهم "المستشفى السعودى الألمانى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.58% ثم أسيج بنسبة 7.22%، ثم صادرات بنسبة 5.24%.

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