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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الخميس، 09 مايو 2019 10:32 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.20% خاسرة عدد 19.83 نقطة، لتصل إلى مستوى 10103.57 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 2.4 مليون سهم بقيمة 48.6 مليون ريال قطرى عبر 1475 صفقة، وارتفع 15 سهما، وانخفض 22 سهما، واستقرت 4 أسهم.
 
وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.67%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.49%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.91%.
 
 
 

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