تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.95% خاسرة عدد 96.23 نقطة، لتغلق عند مستوى 10027.17 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 9.5 مليون سهم بقيمة 276.6 مليون ريال قطرى عبر 6148 صفقة، وارتفع 14 سهما، وانخفض 30 سهما، واستقرت سهمين.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.48%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.81%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.80%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.50%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%.