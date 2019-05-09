video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

الخميس، 09 مايو 2019 03:33 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.95% خاسرة عدد 96.23 نقطة، لتغلق عند مستوى 10027.17 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 9.5 مليون سهم بقيمة 276.6 مليون ريال قطرى عبر 6148 صفقة، وارتفع 14 سهما، وانخفض 30 سهما، واستقرت سهمين.
 
وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.48%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.81%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.80%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.50%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

تراجع بورصة قطر بنسبة 1.25% بختام التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاتصالات

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

بورصة قطر

سوق قطر المالى

قطر

اقتصاد قطر

البورصة

البورصه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

انفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام

انفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة