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تراجع بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 10 قطاعات

الخميس، 09 مايو 2019 03:57 م
تراجع بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 10 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 10 قطاعات.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.85% خاسرا عدد 49.91 نقطة ليغلق عند مستوى 5803.20 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.98% خاسراً  62.28 نقطة ليغلق عند مستوى 6303.15 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.51% خاسراً 24.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4831.20 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 129.7 مليون سهم بقيمة 31 مليون دينار كويتى عبر 5978 صفقة.
 
وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.19%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.13%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.58%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.55،%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.03%.
 
وجاء سهم "يوباك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تليه مواشى بنسبة 9.94%، ثم الإعادة بنسبة 9.85%، فيما تصدر سهم "كميفك" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.34% ثم المدينة بنسبة 10.29%، ثم العيد بنسبة 8.71%
 

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