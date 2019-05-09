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تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات

الخميس، 09 مايو 2019 03:25 م
تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% خاسراً  4.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1436.28 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات.
 
 وجرت التداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 598 ألف دينار بحرينى.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 17.99% بضغوط هبوط مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.35%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.90%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4.27% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 2.45، زين البحرين بنسبة 1.45%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.28%.
 

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