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تخصيص 94 وحدة سكنية لإنشاء مدينة جامعية للطلاب بأسوان الجديدة

الخميس، 09 مايو 2019 02:16 م
تخصيص 94 وحدة سكنية لإنشاء مدينة جامعية للطلاب بأسوان الجديدة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان
أسوان - عبد الله صلاح
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أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، عن تخصيص 94 وحدة سكنية فى مدينة أسوان الجديدة وذلك لإنشاء مدينة جامعية لتسكين الطلاب والطالبات.
 
جاء ذلك، عقب الاجتماع الذى عقده رئيس جامعة أسوان، مع المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 
وأوضح الدكتور غلاب، إن الاجتماع أسفر عن نقل أصول 3 عمارات سكنية علاوة على 34 وحدة سكنية أخرى من جهاز مدينة أسوان الجديدة إلى جامعة أسوان، وذلك فى موقعين مختلفين بهدف توفير سكن للطلاب والطالبات وتخفيف مشقة المواصلات عليهم، مشيرا الى أنه سيتم تجهيز هذه الوحدات السكنية بالأثاث اللازم، حتى تدخل الخدمة اعتبارا من العام المقبل.
 
 

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