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تأمين صحى الشرقية: إنشاء لجنة هرمون النمو وافتتاح 3 لجان لعلاج أمراض الكبد

الخميس، 09 مايو 2019 07:26 م
تأمين صحى الشرقية: إنشاء لجنة هرمون النمو وافتتاح 3 لجان لعلاج أمراض الكبد تأمين صحى - صورة أرشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد الدكتور جمال سلامة مدير التأمين الصحى بالشرقية، أنه أصدر قرارا رقم 115 لسنة 2019 بإنشاء لجنة هرمون النمو بمركز  السكر بالزقازيق.
 

وأضاف لـ"اليوم السابع" ، أن اللجنة تنعقد يوم الاثنين من كل أسبوع لاستقبال الحالات المرضية ، موضحًا أنه أصدر القرار لرفع المعاناة ومشقة السفر إلى عيادة نصار بفرع القليوبية عن مرضى محافظة الشرقية لتلقي الخدمة خارج المحافظة.

وجاء ذلك بعد تقديم عدد من المستفيدين من خدمة التأمين الصحى بالمحافظة، وتم دراستها وفحصها.

ولفت مدير التأمين الصحى بالشرقية، أنه تم افتتاح 3 لجان لعلاج الكبد والفيروسات الكبدية، ليكتمل عدد اللجان بالمحافظة 6 لجان، وبالتالى غطت الخدمة كل المحافظة.

 


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